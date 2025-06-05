Чем подкормить кабачки для хорошего урожая: совет от французских дачников

Каждый огородник мечтает увидеть на грядках большой урожай овощей. Во время выращивания кабачков, надо уделить время на подкормку. Можно попробовать специальное удобрение, которое просто и легко можно приготовить собственными руками.

Французские огородники любят применять креативные подходы к выращиванию овощей, поэтому с радостью поделились средством, который улучшит рост кабачков, пишет 24 Канал со ссылкой на "Хорошие новости".

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Чем подкормить кабачки в июне

Отличным удобрением считается настой крапивы. Это натуральное удобрение действительно влияет на щедрый урожай. Если его правильно применить, то кабачки будут обильно родить.



Кабачки хорошо подпитывает настой крапивы / Фото Pexels

Дачники из Франции убеждены в том, что именно крапива является стимулятором роста, поскольку содержит много азота, железа и полезных микроэлементов, которые необходимы для хорошего развития кабачков. Эти овощи быстро растут, поэтому в июне надо вовремя подкормить почву настоем из крапивы.

Как приготовить настой из крапивы

Нужно собрать 1 килограмм свежей крапивы и измельчить ее. Далее растение надо залить 10 литрами воды и накрыть емкость крышкой, оставив в теплом месте на 7 – 10 дней. Ежедневно настой из крапивы надо перемешивать. Уже когда процесс брожения завершится, настой процеживают и разводят водой для полива под корень в пропорции 1:10, а для опрыскивания – 1:20.

К слову! Чтобы помидоры быстрее созрели, их надо опрыскать одним средством. Чем обработать томаты в июне – читайте в нашем материале.

Кроме питания, такое средство способно защитить кабачки от вредителей, без использования никаких химических средств. Метод очень прост в использовании, поэтому его сможет повторить каждый дачник.