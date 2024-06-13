Не только химия: как бороться с фитофторой на помидорах народными средствами
Источник:ТСН
Фитофтороз – это неприятная болезнь, которая очень часто поражает помидоры. И для того, чтобы бороться с этой огородной напастью, нужно знать несколько надежных народных методов.
Фитофтороз – это распространенная беда, с которой сталкиваются едва ли не все огородники, которые высаживают помидоры. И бороться с ней совсем непросто, ведь споры фитофторы могут находиться и в земле, и на остатках растений, и на инвентаре, и в семенах.
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Почему появляется фитофтороз на помидорах
Черные пятна фитофторы могут поражать и листья растения, и сами плоды. Существует несколько факторов, которые могут создать благоприятную среду для развития фитофтороза:
- густые грядки томатов;
- перепады температур, перепады погоды;
- слабые и вялые растения;
- известкование почвы;
- частые дожди;
- сырая и прохладная погода.
И тогда как с некоторыми факторами, такими как слишком густые посадки помидоров, еще можно что-то сделать, другие находятся полностью вне контроля человека.
Как бороться с фитофторой на помидорах
Если вы хотите предотвратить болезнь, об этом нужно думать об этом еще с момента посадки плодов. Многое зависит и от того, как выбрать место для семян. Не стоит сажать каждый год помидоры на одном и том же месте – важно соблюдать правила севооборота.
Большое значение имеет и полив помидоров – вам не стоит допускать застоя влаги. Именно в таких условиях споры фитофторы могут размножаться быстрее всего. Поливать помидоры лучше всего утром. А вот когда идут затяжные дожди, от полива вообще можно отказаться.
Также не забывайте и о том, чтобы проводить очистительную процедуру по удалению половины зеленой массы на каждом кусте. Особенно это касается высокорослых сортов томатов.
С фитофторой на помидорах нужно бороться / Фото Pexels
Народные способы борьбы с фитофторой
Для того, чтобы побороться с напастью, вы можете приобрести специальные средства в магазине, но если вы не хотите использовать химические препараты, можно попробовать и народные методы.
- Молочная сыворотка. Ею нужно опрыскивать листья помидоров, предварительно разведя в равных пропорциях водой. обрабатывать ею помидоры нужно ежедневно.
- Настой из чеснока с марганцовкой. Для того, чтобы его приготовить, нужно стаканом воды залить 100 граммов чеснока. Оставьте на сутки, а затем процедите и долейте 10 литров воды и 1 грамм марганцовки. Опрыскивать помидоры нужно каждые 10 дней.
- Пепел. Посыпание междурядий золой также может дать положительный результат. Делать это нужно через неделю после посадки.
- Раствор молока с йодом. Один литр обезжиренного молока нужно развести в 10 литрах воды, добавить 15 капель йода и опрыскивать помидоры каждые две недели.
- Дрожжи. Они могут спасти помидоры от фитофторы, если обрабатывать ими растения еще на начальном этапе заражения. Для этого 100 граммов дрожжей нужно развести в 10 литрах воды и обрабатывать раз в месяц.