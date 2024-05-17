Походы к стоматологу редко бывают приятными, и для того, чтобы сократить их количество, вам нужно знать, как правильно ухаживать за ротовой полостью. И тщательная чистка зубов подходящей щеткой – это первый и самый важный шаг этого ухода.

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Как часто нужно менять зубную щетку?

Эксперты рекомендуют заменять зубные щетки по крайней мере каждые три – четыре месяца. И учитывайте то, что зубная щетка буквально счищает бактерии с ваших зубов, но потом они не исчезают, а остаются на ней – даже после того, как вы сполоснули ее. Кроме того, изношенные щетки будут хуже справляться с удалением налета, поэтому вам стоит позаботиться о том, чтобы заменить свой предмет гигиены на новый, чтобы обеспечить надлежащее очищение.

Впрочем, советуют чаще заменять щетку в случае, если вы заболели, перенесли вирусную инфекцию и т.д. – тогда купить новую нужно даже в случае, если вы пользуетесь старой меньше, чем три месяца.



Зубная щетка нуждается в регулярной замене / Фото Pexels

Как часто заменять электрическую зубную щетку

Обычно время, которым можно пользоваться электрическими зубными щетками короче – от одного до двух месяцев. Они работают на высоких скоростях и поэтому чаще разрыхляются, и их срок службы уменьшается.

Вот еще несколько признаков, что вам нужно заменить зубную щетку: