Надо ли поливать картофель: ответ знают не все

Дачники больше всего после посадки овощей ждут урожая картофеля. Он растет под землей, поэтому размер и количество клубней всегда является загадкой. Для того, чтобы овощи выросли большими, картофель надо не только подпитывать и обрабатывать от вредителей, но и уделять время поливу.

Чем лучше огородники будут ухаживать за картофелем на огороде, тем лучше будет урожай, пишет 24 Канал. Некоторые оставляют картофель без полива, ожидая дождя, но так лучше не делать.

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Чем надо подливать картофель после посадки

Картофель имеет сильную потребность в поливе, поэтому его обязательно нужно увлажнять в течение всего периода роста. Дачники, которые постоянно подливают картофель, получают осенью замечательный урожай.

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Начинать полив советуют тогда, когда появится после посадки хотя бы 4 листочка. Если начать подливать картофель быстрее, то это приведет к наращиванию зеленой массы листьев, но вот корневая система будет сильно ослаблена, а клубни уродятся маленькими.



Картофель нуждается в постоянном поливе / Фото Pexels

Самое важное поливать картофель в период цветения. В это время закладывается будущий урожай и даже определяется количество и размер клубней. Частота полива зависит от сорта овощей, типа почвы и погодных условий.

Если дожди идут очень часто, а земля влажная, тогда картофель можно просто окучить. Когда же наблюдается постоянное тепло без осадков, тогда подливать картофель нужно обязательно.

Май является активным периодом для посадки растений, и лунный календарь помогает определить благоприятные дни для этого процесса. Когда сажать картофель в мае – читайте в нашем материале.

Подливать картофель рекомендовано раз в 10 дней, если в этот период не было обильного дождя. Проверить влажность почвы можно очень легко. Для этого нужно опустить палец на 5 сантиметров в глубину. Если земля будет сухой, тогда можно смело начинать полив картофеля.