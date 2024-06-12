Далеко не все люди перед покупкой мяса задумываются над тем, сколько оно может храниться в холодильнике, и успеют ли они использовать его до этого времени. И это может привести к неприятной ситуации, когда филе просто портится и его приходится выбрасывать. Porady 24 рассказали, как долго можно хранить размороженное куриное мясо в холодильнике.

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Какой срок годности куриного филе

Для того, чтобы выяснить, как долго мясо может храниться в холодильнике, нужно учитывать и на температуру внутри прибора, и на то, насколько свежим было филе, когда вы его купили.

Впрочем, есть общие правила, на которые можно ориентироваться. Прежде всего, хранить нужно только качественную и свежую курицу. Если же вы покупаете мясо впрок, тогда ту его часть, которую не планируете использовать в ближайшее время, стоит поместить в морозильную камеру. Если же филе лежит на полке холодильника, его можно хранить не более, чем 4 суток.

Если же вы хотите хранить целую курицу, вам нужно подобрать правильную тару. Это может быть специально пластиковая подкладка, а курицу нужно завернуть в пищевую пленку. Также мясо можно хранить и в таре из стекла, которую можно закрыть герметичной крышкой.



Куриное филе нельзя хранить долго / Фото Pexels

Для того, чтобы увеличить срок годности курицы, вы можете обернуть ее салфеткой из натуральной ткани, которую предварительно замочили в уксусе. После этого нужно закрыть мясо в пакет. Так срок годности курицы увеличится до шести дней.

Нужно и следить за тем, чтобы куриное филе лежало отдельно от других продуктов в холодильнике – так вы можете избежать перекрестного загрязнения.

Как понять, что филе испортилось

Если вы не уверены в том, что ваше филе все еще свежее, перед тем, как употреблять его в пищу, нужно обратить внимание на несколько важных признаков: