Будьте осторожны: как хранить грибы, чтобы не отравиться

В осеннюю пору, особенно после дождей, в лесу можно найти немало грибов. Если вам удалось собрать немалый урожай, тогда стоит знать, как их хранить, чтобы они не испортились, поскольку несвежие грибы могут привести к отравлению.

Как именно хранить грибы стоит знать и тем, кто приобретет их на базаре или даже в супермаркете, пишет "РБК-Украина". С грибами нельзя шутить, так же как и с мясом, поскольку неправильное хранение может нанести сильный вред здоровью.

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Проверка на свежесть

Первый шаг, который вам надо сделать – проверить их на свежесть. Они должны быть крепкими, шапочка должна хорошо держаться, а на грибах не должно быть пятен или неприятного запаха.

Потемнение, липкость или резкий запах являются признаками порчи. Такой гриб надо сразу выбрасывать и не надеяться на то, что прожарка на сковороде исправит ситуацию.

Правильное хранение

Помните, что грибы нельзя держать в пластиковых пакетах. Они обладают способностью впитывать влагу, а пластиковые пакеты создают парниковый эффект, что приведет к их порче.

Лучше всего хранить грибы обернутыми в бумаге или ткани. Это позволит им дышать и уменьшит сырость.



Свежие грибы надо правильно хранить / Фото Pexels

Хранение в холодильнике

Грибы надо хранить в холодильнике. Температура должна составлять от 1 до 4 °C. Держать грибы надо на нижней полке или в отделении для овощей. Свежими грибы будут в течение 5 дней, но лучше всего их употреблять сразу после сбора или покупки.

Замораживание грибов

Огромное количество грибов невозможно съесть за один раз, поэтому в таком случае их лучше заморозить. Однако здесь важно понимать, что в морозильную камеру их надо ставить уже помытыми, очищенными и нарезанными. После этого их надо обдать кипятком или даже проварить.

Эти действия помогут предотвратить развитие бактерий и сохранят вкус грибов. Замороженные грибы после размораживания нужно сразу начать готовить и не оставлять их надолго в холодильнике.



Грибы можно хранить различными способами / Фото Pexels

Как засушить грибы

Чтобы продлить срок хранения грибов – их можно засушить. Они имеют невероятный аромат, а блюда с сушеными грибами получаются невероятными. Для сушки можно воспользоваться специальной сушилкой или сушить в духовке при низкой температуре. Хранить высушенные грибы надо в герметичных контейнерах.

Консервирование грибов

Одним из способов хранения грибов является консервирование. Для этого выберите только свежие и качественные грибы и тщательно соблюдайте правила стерилизации. Маринованные грибы надо употребить в течение года и хранить в прохладном месте.