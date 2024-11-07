Картофель простоит до весны: какой фрукт надо хранить в ящиках

В Украине надвигаются снегопады и морозы, а это значит, что нужно сделать все для того, чтобы уберечь урожай картофеля. Этот овощ мы употребляем больше всего, поэтому картофель нужно хранить так, чтобы он не прорастал и хорошо сохранился до весны.

В сети найдется немало лайфхаков относительно того, с чем именно держать картофель, чтобы он не портился, впрочем есть один простой способ, который требует минимум усилий, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как хранить картофель на зиму

Оказывается, что для того, чтобы картофель не прорастал, нужно хранить его с яблоком. Но прежде всего надо начать с базовой подготовки. Чтобы картофель дышал, переложите его из пакета в прохладное и сухое место. Лучшим местом для хранения является коробка или ящик в сухом шкафу.

Чтобы картофель не позеленел, его нужно защитить от света. Именно он влияет на то, что овощ начинает морщиться и прорастать. Специалисты советуют держать картофель в погребе, а для того, чтобы он простоял до весны, в коробку нужно поставить обычное яблоко.

Такое соседство полезно тем, что яблоки производят газ этилен, который замедляет процессы, которые отвечают за прорастание. Говорят, что если картофель будет храниться с яблоками, то имеет шансы остаться свежим вдвое дольше.



Полезные советы для хранения картофеля / Фото Pexels

Впрочем время от времени нужно проверять свежесть фруктов, поскольку если они начнут гнить, то их надо заменить свежими. Важно понимать, что соседство с яблоками подходит только картофелю. Все остальные фрукты и овощи достаточно чувствительны к этилену.

Чтобы картофель хорошо хранилась, нужно поддерживать постоянный температурный режим в пределах 2 – 3 градусов тепла. Как только увидите на картофеле ростки – обрывайте их.

Продлить срок хранения картофеля можно с помощью листьев папоротника или красной рябины. Их надо положить в мешки или ящики на дно, а сверху засыпать картофелем. В этих растениях содержатся фитонциды, которые уничтожают болезнетворные микроорганизмы.