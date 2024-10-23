Свекла считается настоящим суперфудом, поэтому ее обязательно стоит добавить в свой осенний и зимний рацион, пишут Советы 24. В холодное время очень важно наполнять организм витаминами и полезными веществами, поэтому желательно сохранить корнеплодами свежими весь сезон.

Читайте также Когда сажать чеснок на зиму: благоприятные дни в ноябре

Чтобы овощи сохранились твердыми, а кожура не поморщилась, советуем применить несколько советов, которые являются эффективными в хранении овощей.

Кухонная соль

Соль является прекрасным присыпным материалом, поскольку создает идеальную защиту корнеплодов от гниения. Свеклу надо хорошо обработать соляным раствором, а потом просушить и уложить хранить на длительное время.

Мел

Меловой порошок хорошо сохраняет свеклу, потому что предотвращает ее увядание. Обработанная свекла карбонатом кальция сохраняет ценные свойства длительное время.

Песок

Также популярным методом является закапывание в песок, впрочем перед хранением его надо хорошо высушить на солнце или в духовке. Насыпать его надо так, чтобы свекла не соприкасались, а верхний слой песка должен быть более 2 сантиметров.



Лучшие способы хранения свеклы на зиму / Фото Pexels

Опилки или мох

Если у вас нет песка – воспользуйтесь опилками или мхом. Они тоже способны удержать влагу и корнеплоды долго будут свежими.

Хранение в пакетах

Свеклу или морковь можно держать в пакете, но надо помнить главное правило – они не должны быть герметично закрыты, потому что это только приведет к накоплению влаги и гниению.