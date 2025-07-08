Копеечное средство, которое точно сработает: как избавиться от бронзовки на растениях

С началом лета на цветах и плодах все чаще можно увидеть зеленовато-металлических жуков. Это бронзовка, которая питается лепестками, листьями и даже плодами. Ее активность особенно донимает садоводов, ведь вредитель способен уничтожить декоративные растения.

Как бороться с бронзовкой – расскажет 24 Канал.

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Кто такая бронзовка

Это жук из семейства пластинчатоусых, который активно летает в солнечную погоду. Чаще всего ее можно заметить в цветниках и фруктовых садах. Бронзовка выгрызает сердцевину цветка, оставляя после себя испорченные бутоны и плоды.

Как бороться с бронзовкой

Существует несколько способов спасти растения от бронзовки. К счастью, большинство из них просты и не требуют дополнительных затрат.

Сбор вручную

Самый простой и безопасный метод – собирать жуков вручную утром, когда они еще малоподвижны. Жуков можно встряхивать в емкость с мыльной водой, что обеспечит их гибель.

Настой полыни или табака

Опрыскивание настоем полыни (или табака) отпугивает бронзовку. Готовится просто:

300 граммов сухого сырья на 1 литр горячей воды,

настоять сутки,

процедить,

разбавить еще 5 литрами воды и опрыскать растения.

К слову, эти же средства помогают в борьбе с еще одним вредителем – тлей. Это – один из главных вредителей в саду, что высасывает сок из растений, вызывая их увядание.

Методы борьбы с тлей включают механическое удаление, обработку уксусом, табаком, чесночным маслом и настойкой валерианы.



Как избавиться от бронзовки на растениях / Фото Unsplash

Мульчирование почвы

Жуки откладывают яйца в почву. Использование мульчи из опилок, соломы или коры может усложнить им этот процесс.

Биологические препараты

Существуют препараты на основе энтомопатогенных нематод или грибов, которые поражают личинок бронзовки в почве. Они безопасны для растений и человека, но эффективны против вредителя.

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Чтобы избежать массового распространения жуков, стоит регулярно проверять участок, вовремя удалять растительные остатки и поддерживать баланс в садовой экосистеме.