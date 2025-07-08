Копеечное средство, которое точно сработает: как избавиться от бронзовки на растениях
- Бронзовка – это жук, повреждающий цветы и плоды, особенно активен в солнечную погоду.
- Борьба с бронзовкой включает ручной сбор, опрыскивание настоями полыни или табака, мульчирование почвы и использование биологических препаратов.
С началом лета на цветах и плодах все чаще можно увидеть зеленовато-металлических жуков. Это бронзовка, которая питается лепестками, листьями и даже плодами. Ее активность особенно донимает садоводов, ведь вредитель способен уничтожить декоративные растения.
Как бороться с бронзовкой – расскажет 24 Канал.
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Кто такая бронзовка
Это жук из семейства пластинчатоусых, который активно летает в солнечную погоду. Чаще всего ее можно заметить в цветниках и фруктовых садах. Бронзовка выгрызает сердцевину цветка, оставляя после себя испорченные бутоны и плоды.
Как бороться с бронзовкой
Существует несколько способов спасти растения от бронзовки. К счастью, большинство из них просты и не требуют дополнительных затрат.
Сбор вручную
Самый простой и безопасный метод – собирать жуков вручную утром, когда они еще малоподвижны. Жуков можно встряхивать в емкость с мыльной водой, что обеспечит их гибель.
Настой полыни или табака
Опрыскивание настоем полыни (или табака) отпугивает бронзовку. Готовится просто:
- 300 граммов сухого сырья на 1 литр горячей воды,
- настоять сутки,
- процедить,
- разбавить еще 5 литрами воды и опрыскать растения.
К слову, эти же средства помогают в борьбе с еще одним вредителем – тлей. Это – один из главных вредителей в саду, что высасывает сок из растений, вызывая их увядание.
- Методы борьбы с тлей включают механическое удаление, обработку уксусом, табаком, чесночным маслом и настойкой валерианы.
Как избавиться от бронзовки на растениях / Фото Unsplash
Мульчирование почвы
Жуки откладывают яйца в почву. Использование мульчи из опилок, соломы или коры может усложнить им этот процесс.
Биологические препараты
Существуют препараты на основе энтомопатогенных нематод или грибов, которые поражают личинок бронзовки в почве. Они безопасны для растений и человека, но эффективны против вредителя.
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Чтобы избежать массового распространения жуков, стоит регулярно проверять участок, вовремя удалять растительные остатки и поддерживать баланс в садовой экосистеме.