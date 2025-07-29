Обработайте капусту этим секретным раствором, чтобы избавиться от всех гусениц

Конец июля является критическим периодом для капусты, поскольку в это время начинается вторая волна нашествия медведок и белянок, которые на листьях откладывают яйца. Чтобы спасти урожай капусты, стоит воспользоваться действенным средством, которое уже проверено годами.

Гусеницы способны уничтожить целую головку капусты, поэтому надо вовремя применить серебряный раствор, о котором знают немало опытных дачников, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости".

Читайте также Не потеряйте урожай: 3 причины пожелтения листьев баклажанов

Серебряный раствор – это обычная коллоидная вода с серебром, которую можно сделать самостоятельно с помощью серебряного аптечного антисептика. А еще можно воспользоваться простым вариантом и использовать слабый раствор марганцовки в сочетании с перекисью водорода, который тоже называют серебряным, потому что на листьях после обработки он имеет легкий металлический блеск.

Как приготовить средство от гусениц?

В 1 литре воды смешайте 10 капель перекиси водорода, добавьте один кристаллик марганцовки, чтобы вода получила бледно-розовый цвет. Для усиления антисептического действия можно добавить 3 капли йода и 1 таблетку активированного угля. Капусту с обеих сторон нужно опрыскать утром или вечером.



Капусту нужно обработать от гусениц / Фото Pexels

Раствор не позволит личинкам прикрепиться к листьям, поэтому ни взрослые бабочки, ни гусеницы не смогут приблизиться к капусте. Такую обработку можно повторить еще в середине августа, чтобы оставить целые и неповрежденные головки капусты до осени.

К слову, личинки майского жука повреждают корни растений, уничтожая овощи, ягоды и цветы, и могут жить в почве 3-4 года. Как избавиться от личинок майского жука – читайте в нашем материале.

Капуста часто подвергается нашествию вредителей, поэтому за овощами надо тщательно следить, чтобы вырастить их без каких-либо заражений.