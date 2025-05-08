Уже скоро наступит лето, а это значит, что приближается не только солнце, отдых и тепло, но и засилье мух, избавиться от которых порой бывает очень непросто, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как избавиться от мух в доме?

Жужжание мух может казаться неприятностью, и все же мелкой – однако опасность от мух значительно больше. Учитывайте, что эти насекомые кружат вокруг кухни, садятся на свежие фрукты, остатки пищи и мусорные баки. И это уже не просто вопрос комфорта – мухи могут легко переносить вредные бактерии, в том числе и сальмонеллу или кишечную палочку.

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К счастью, вам не нужно покупать дорогие и химические средства для того, чтобы разобраться с мухами у себя дома. Это можно достаточно легко сделать и с народными средствами. А причина, почему не стоит сразу же хвататься за спреи и аэрозоли, заключается в том, что они часто содержат токсичные вещества и имеют резкий запах.

В замкнутых пространствах частое использование таких средств может привести к возникновению аллергических реакций, раздражение слизистой, головной боли, а у некоторых людей – даже к отравлению.



Мух из дома нужно прогонять / Фото Pexels

Зато эфирные масла – это народный метод, который работает против мух достаточно хорошо. Есть несколько запахов, которые мухам особенно не нравятся; например, несколько капель мятного масла, лавандового или эвкалиптового – и мухи даже не приблизятся к вашему дому.

Уксус и жидкость для мытья посуды – это еще одно простое средство, которое может защитить ваш дом от нежелательных насекомых. Все, что нужно сделать – это налить в мисочку немного яблочного уксуса, а после этого добавить немного моющего средства и оставить в местах, где насекомых замечаете особенно часто.

Кстати, на кухне нежелательными гостями могут стать не только мухи, но и жучки в крупах. Ранее мы уже рассказывали, как прогнать жучков из риса, чтобы они не испортили его.

А если вы любите апельсины или другие цитрусовые, не спешите выбрасывать кожуру. Оказывается, они для мух также могут стать неприятным сюрпризом.

Вот еще несколько средств, которые можно использовать, чтобы отогнать насекомых от дома: