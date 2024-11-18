Очень часто люди ошибочно считают, что алкоголь помогает лучше спать, хотя это не так, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. На самом деле алкоголь является основным разрушителем сна. Но это не значит, что ни один напиток не может вам помочь.

Интересно 5 советов, которые помогут сохранить тепло в квартире, когда выключат свет

Зеленый чай без кофеина

Конечно же, вы не хотите пить кофеин перед сном, ведь это может привести к совершенно обратному эффекту от того, на который вы рассчитываете. Но любимый напиток без кофеина может быть отличной альтернативой.

В зеленом и черном чаях содержатся вещества, способствующие расслаблению мозга и лучшему сну. Кроме того, эти растительные соединения также обладают противовоспалительными свойствами, сообщает диетолог Кристина Манян.

Чай из мелиссы

Если вы никогда не пили чай из мелиссы, то самое время попробовать, ведь этот напиток может способствовать сну, а также порадует вас мягким, немного сладковатым вкусом. Мелисса расслабляет и идеально подходит для того, чтобы стать вашим последним напитком перед сном.

Кроме того, исследование показало, что чай из мелиссы может уменьшить симптомы бессонницы на 42%.

Теплое молоко

Кто не пил в детстве теплое молоко для того, чтобы лучше спать? И, оказывается, это действительно работает. Дело в том, что коровье молоко очень богато различными питательными веществами: триптофан, магний, витамины А, В12 и D. А употребление теплых напитков всегда дает успокаивающий эффект и помогает вам подготовиться ко сну.



Теплое молоко помогает заснуть / Фото Pexels

Ромашковый чай

Ромашка может быть не только в букетах, но и у вас в чашке. И там она принесет немало пользы, ведь растение является лечебным и его часто используют как противовоспалительное средство для поддержания иммунного, метаболического и психического здоровья.

Очень часто чай из ромашки пьют и для того, чтобы получить спокойный ночной сон. Впрочем, людям с аллергией на амброзию стоит быть осторожными с ромашкой, ведь она является ее родственником.

Вишневый сок

Вы могли об этом и не подозревать, но употребление терпкого вишневого сока вечером действительно может улучшить ваш сон. Все это происходит из-за того, что он является источником магния и мелатонина, а также содержит небольшое количество триптофана. Кроме того, кисло-сладкий напиток может повлиять не только на продолжительность, но и на эффективность сна.

Банановое смузи с киви

Если вы хотите перед сном выпить что-то более питательное, тогда банановое смузи может стать идеальным вариантом. В бананах содержится немало триптофана, мелатонина, клетчатки и витаминов. А киви взамен богаты серотонином и клетчаткой.