Дуже часто люди помилково вважають, що алкоголь допомагає краще спати, хоча це не так, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Насправді ж алкоголь є основним руйнівником сну. Та це не значить, що жодний напій не може вам допомогти.

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Зелений чай без кофеїну

Звісно ж, ви не хочете пити кофеїн перед сном, адже це може призвести до зовсім зворотного ефекту від того, на який ви розраховуєте. Але улюблений напій без кофеїну може бути чудовою альтернативою.

У зеленому та чорному чаях містяться речовини, що сприяють розслабленню мозку та кращого сну. Окрім того, ці рослинні сполуки також мають протизапальні властивості, повідомляє дієтологиня Крістіна Манян.

Чай з меліси

Якщо ви ніколи не пили чай з меліси, то саме настав час спробувати, адже цей напій може сприяти сну, а також порадує вас м’яким, трохи солодкуватим смаком. Меліса розслабляє та ідеально підходить для того, щоб стати вашим останнім напоєм перед сном.

Окрім того, дослідження показало, що чай з меліси може зменшити симптоми безсоння на 42%.

Тепле молоко

Хто не пив у дитинстві тепле молоко для того, аби краще спати? І, виявляється, це й справді працює. Річ у тому, що коров’яче молоко дуже багате на різні поживні речовини: триптофан, магній, вітаміни А, В12 та D. А вживання теплих напоїв завжди дає заспокійливий ефект і допомагає вам підготуватися до сну.



Тепле молоко допомагає заснути / Фото Pexels

Ромашковий чай

Ромашка може бути не тілкьи в букетах, але і у вас в чашці. І там вона принесе немало користі, адже рослина є лікувальною і її часто використовують як протизапальний засіб для підтримки імунного, метаболічного та психічного здоров’я.

Дуже часто чай з ромашки п’ють і для того, щоб отримати спокійний нічний сон. Втім, людям з алергією на амброзію варто бути обережними з ромашкою, адже вона є її родичем.

Вишневий сік

Ви могли про це й не підозрювати, та вживання терпкого вишневого соку ввечері й справді може покращити ваш сон. Все це відбувається через те, що він є джерелом магнію та мелатоніну, а також містить невелику кількість триптофану. Окрім того, кисло-солодкий напій може вплинути не тільки на тривалість, але й на ефективність сну.

Бананове смузі з ківі

Якщо ви хочете перед сном випити щось більш поживне, тоді бананове смузі може стати ідеальним варіантом. У бананах міститься чимало триптофану, мелатоніну, клітковини та вітамінів. А ківі натомість багаті на серотонін та клітковину.