Первое, что мешает похудению в старшем возрасте – это естественная потеря мышечной ткани с возрастом. А мышцы сжигают больше калорий, чем жир, и потеря их означает, что ваш метаболизм начинает замедляться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Live Strong.

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Определите, сколько калорий вам нужно

Первое правило похудения в любом возрасте – нужно сжигать больше калорий, чем вы потребляете. Впрочем, сколько это калорий? Нужно учитывать то, что с возрастом потребность в них меняется, поэтому, вполне вероятно, после 40 лет вам нужно меньше калорий, чем в 20 или 30 лет, чтобы поддерживать текущий вес.

Учитывайте то, какой образ жизни вы живете, и согласно диетическими рекомендациями, от привычной цифры калорий для похудения нужно отнять примерно 500.

Отдавайте приоритет белку

Когда вы пытаетесь похудеть, нужно учитывать не только на то, сколько вы едите, но и на то, что именно. И продукты, богатые на белок, будут достаточно полезными. Прежде всего это из-за того, что белок более сытный, чем жиры и углеводы, а это значит, что потребление белка поможет вам меньше есть позже в течение дня.

Для того, чтобы получать больше белка, вы можете добавить в свой рацион такие продукты: морепродукты, греческий йогурт, тофу, бобовые, яйца, нежирная курица, индейка, говядина, арахисовое масло и тому подобное.



Белок очень важен для похудения / Фото Pexels

Сократите количество углеводов

Соблюдение диеты с низким уровнем углеводов может предотвратить увеличение веса или облегчить похудение. Баланс углеводов и других продуктов является ключевым по нескольким причинам. Во-первых, это помогает контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, это помогает бороться с резистентностью к инсулину, что способствует набору веса.

Сдерживайте стресс

Большое количество факторов может повлиять на то, что вы постоянно испытываете стресс. Впрочем, учитывайте то, что стресс влияет не только на ваше самочувствие, но и на усилия в похудении. Если вы сможете снизить уровень стресса, это может также облегчить потерю веса.

Переоцените свои физические нагрузки

В 40 лет спорт – это не просто занятие для удовольствия. Существует несколько причин, почему упражнения чрезвычайно важны в этом возрасте, и одна из них – это уменьшение мышечной массы и плотности костей. Во-вторых, происходят изменения в гормонах, что приводит к появлению жира на животе.