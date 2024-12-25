Перше, що заважає схудненню у старшому віці – це природна втрата м'язової тканини з віком. А м'язи спалюють більше калорій, ніж жир, і втрата їх означає, що ваш метаболізм починає сповільнюватися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Live Strong.

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Визначте, скільки калорій вам потрібно

Перше правило схуднення у будь-якому віці – потрібно спалювати більше калорій, ніж ви споживаєте. Втім, скільки це калорій? Потрібно зважати на те, що з віком потреба у них змінюється, тому, цілком ймовірно, після 40 років вам потрібно менше калорій, ніж у 20 чи 30 років, аби підтримувати поточну вагу.

Зважайте на те, який спосіб життя ви живете, і згідно з дієтичними рекомендаціями, від звичної цифри калорій для схуднення потрібно відняти приблизно 500.

Надавайте пріоритет білку

Коли ви намагаєтеся схуднути, потрібно зважати не тільки на те, скільки ви їсте, але й на те, що саме. І продукти, багаті на білок, будуть досить корисними. Перш за все це через те, що білок більш ситний, ніж жири та вуглеводи, а це значить, що споживання білка допоможе вам менше їсти пізніше протягом дня.

Для того, щоб отримувати більше білка, ви можете додати до свого раціону такі продукти: морепродукти, грецький йогурт, тофу, бобові, яйця, нежирна курка, індичка, яловичина, арахісове масло тощо.



Білок дуже важливий для схуднення / Фото Pexels

Скоротіть кількість вуглеводів

Дотримання дієти з низьким рівнем вуглеводів може запобігти збільшенню ваги чи полегшити схуднення. Баланс вуглеводів та інших продуктів є ключовим з кількох причин. По-перше, це допомагає контролювати рівень цукру в крові. Окрім того, це допомагає боротися з резистентністю до інсуліну, що сприяє набору ваги.

Стримуйте стрес

Велика кількість факторів може вплинути на те, що ви постійно відчуваєте стрес. Втім, зважайте на те, що стрес впливає не тільки на ваше самопочуття, але й на зусилля у схудненні. Якщо ви зможете знизити рівень стресу, це може також полегшити втрату ваги.

Переоцініть свої фізичні навантаження

У 40 років спорт – це не просто заняття для задоволення. Існує кілька причин, чому вправи надзвичайно важливі у цьому віці, і одна з них – це зменшення м'язової маси та щільності кісток. По-друге, відбуваються зміни у гормонах, що призводить до появи жиру на животі.