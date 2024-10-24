Недосыпание может повлиять не только на вашу производительность в течение дня, но и на настроение и общее здоровье – как физическое, так и психическое. И Express Health пишет о способе, который поможет быстро засыпать и получать больше часов качественного сна.

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Как начать быстрее засыпать

Многие эксперты по сну отмечают, что регулярные занятия спортом в течение примерно часа в день, могут очень положительно повлиять на вашу способность быстро засыпать. И это может быть что угодно, а не только посещение спортивного зала: прогулки, йога, растяжка и тому подобное. Главное, чтобы вы двигались, ведь это позволит вам чувствовать себя более уставшими.

Впрочем, здесь есть простое правило – не стоит заниматься интенсивными видами спорта после 6 часов вечера, ведь это может только усугубить проблемы со сном. А вот упражнения рано утром могут прекрасно вписаться в повседневную рутину и помогут почувствовать больше усталости вечером. И с ней вы заснете за считанные минуты, даже не заметив этого.

Учитывайте также содержимое своей тарелки вечером: острая пища может привести к изжоге и несварению желудка, а такие продукты, как перец, повышают температуру тела, и тогда заснуть становится несколько труднее.



Распорядок дня влияет на качество сна / Фото Pexels

Зато попробуйте добавить в свой рацион такие продукты, как рис, индейка, киви, миндаль и скумбрия – они содержат все питательные вещества, что нужны для хорошего сна. Другое важное правило, которого нужно придерживаться неукоснительно – это отсутствие голубого света от экранов гаджетов перед сном. Он мешает выработке мелатонина, который нужен для засыпания.

Но для того, чтобы уснуть за какие-то две минуты, вам все же нужно воспользоваться так называемым "военным методом сна". Если вы не засыпаете быстро, ваш ум начинает блуждать, и мысли могут удерживать вас от сна часами. Все, что вам нужно сделать, так это лечь ровно на спине, закрыть глаза и медленно дышать.

После этого визуализируйте свое тело и пройдитесь с ног до головы, расслабляя отдельные части тела. Сделайте глубокий, но медленный вдох и дышите так, пока не уснете.