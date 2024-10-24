Недосипання може вплинути не тільки на вашу продуктивність протягом дня, але й на настрій та загальне здоров'я – як фізичне, так і психічне. І Express Health пише про спосіб, який допоможе швидко засинати та отримувати більше годин якісного сну.

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Як почати швидше засинати

Чимало експертів зі сну зазначають, що регулярні заняття спортом протягом приблизно години на день, можуть дуже позитивно вплинути на вашу здатність швидко засинати. І це може бути що завгодно, а не тільки відвідування спортивного залу: прогулянки, йога, розтяжка тощо. Головне, щоб ви рухалися, адже це дозволить вам відчувати себе більш втомленими.

Втім, тут є просте правило – не варто займатися інтенсивними видами спорту після 6 години вечора, адже це може тільки погіршити проблеми зі сном. А ось вправи рано вранці можуть чудово вписатися у повсякденну рутину та допоможуть відчути більше втоми ввечері. І з нею ви заснете за лічені хвилини, навіть не помітивши цього.

Зважайте також на вміст своєї тарілки ввечері: гостра їжа може призвести до печії та нетравлення шлунка, а такі продукти, як перець, підвищують температуру тіла, й тоді заснути стає дещо важче.



Розпорядок дня впливає на якість сну / Фото Pexels

Натомість спробуйте додати до свого раціону такі продукти, як рис, індичка, ківі, мигдаль та скумбрія – вони містять усі поживні речовини, що потрібні для хорошого сну. Інше важливе правило, якого потрібно дотримуватися неухильно – це відсутність блакитного світла від екранів гаджетів перед сном. Воно заважає виробленню мелатоніну, який потрібний для засинання.

Але для того, щоб заснути за якісь дві хвилини, вам все ж потрібно скористатися так званим "військовим методом сну". Якщо ви не засинаєте швидко, ваш розум починає блукати, і думки можуть утримувати вас від сну годинами. Все, що вам потрібно зробити, так це лягти рівно на спині, закрити очі та повільно дихати.

Після цього візуалізуйте своє тіло та пройдіться з ніг до голови, розслабляючи окремі частини тіла. Зробіть глибокий, але повільний вдих та дихайте так, поки не заснете.