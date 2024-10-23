Фахівці переконані, що вживати більше, ніж шість столових ложок цукру на день для жінок не варто. Для чоловіків норма трохи більша – дев'ять ложок. Але прослідкувати за цим іноді буває непросто, пише Vogue.

Цікаво Ідеальний час для висадки часнику восени: проросте раніше, ніж в сусідів

Збільшення ваги та постійний голод

Ні для кого не стане відкриттям, що цукор – це досить калорійний продукт. Втім, є й ще одна причина, чому він може спричинити набір ваги. Якщо ви їсте його надто багато, ви постійно будете голодні. Причина полягає в тому, що цукор підвищує рівень глюкози в крові, але через брак клітковини зовсім не насичує організм.

Акне

Проблеми зі шкірою дуже часто можуть виникати через неправильний раціон. І коли ми їмо цукор, підіймається не тільки рівень інсуліну, але й гормон, що називається інсуліноподібним фактором росту 1.

Тяга до солодкого

Коли ви їсте цукор, рівень глюкози підвищується, але цей сплеск може бути таким сильним, що рівень цукру в крові не падає до нормального, а до такого, що нижчий від початкового. Це називається гіпоглікемією і потім призводить до тяги до солодкого.



Тяга до солодкого може бути через неправильний раціон / Фото Pexels

Запалення та слабкий імунітет

Зазвичай цукор засвоюється організмом через тонкий кишківник. Втім, якщо кількість цукрів у раціоні перевищує місткість тонкого кишківника, тоді вони потрапляють у товстий кишківник.

Після цього цукри стають їжею для бактерій, які там живуть. Проблема полягає в тому, що зрештою ці бактерії можуть покинути кишківник та потрапити в кров, що призводить до тихого запалення.

Прискорене старіння

Наука вже довела, що висок споживання цукру призводить до утворення прогресивних кінцевих продуктів глікації. Фактично ж цукор впливає на колагенові волокна, і вони стають жорсткими, крихкими та зрештою руйнуються.