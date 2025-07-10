Клещи могут быть не только надоедливыми и неприятными, но и опасными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agromarket. И поэтому ежегодно эксперты советуют обрабатывать свои участки от клещей.

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Как проверить, есть ли клещи на участке?

Проверить, есть ли в вашей траве в саду или дворе клещи, очень просто. Для этого нужно взять только небольшую палку и отрез белой ткани. Сделайте из этих двух предметов подобие флага и пройдитесь с ним по участку, проводя тканью по поверхности травы и сухих листьев.

Обычно именно там и прячутся клещи, и если на участке они есть, тогда несколько штук обязательно останутся на ткани. Наиболее активны эти насекомые весной, но и летом нужно позаботиться о безопасности.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как бороться с белокрылкой на огороде – к вашим овощам она даже не приблизится.



Обработки от клещей очень важны / Фото Pexels

Как самостоятельно обработать сад от клещей?

Для борьбы с насекомыми-паразитами можно найти немало различных средств – но лучше всего зарекомендовали себя те, созданные на основе циперметрина, бифентрина и фентиона. Химические вещества имеют широкий спектр действия и защищают не только от клещей, но и от комаров, мух, блох, муравьев, тараканов, вшей и тому подобное.

До речі, знайти засоби проти кліщів за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Делимся несколькими средствами, которые можно использовать для самостоятельной обработки сада: