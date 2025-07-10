Кліщі можуть бути не тільки надокучливими та неприємними, але й небезпечними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agromarket. І тому щороку експерти радять обробляти свої ділянки від кліщів.

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Як перевірити, чи є кліщі на ділянці?

Перевірити, чи є у вашій траві в саду чи дворі кліщі, дуже просто. Для цього потрібно взяти тільки невелику палицю та відріз білої тканини. Зробіть з цих двох предметів подобу прапора та пройдіться з ним по ділянці, проводячи тканиною по поверхні трави та сухого листя.

Зазвичай саме там і ховаються кліщі, і якщо на ділянці вони є, тоді кілька штук обов'язково залишаться на тканині. Найбільш активні ці комахи навесні, але й влітку потрібно подбати про безпеку.

До слова, раніше ми вже розповідали, як боротися з білокрилкою на городі – до ваших овочів вона навіть не наблизиться.



Обробки від кліщів дуже важливі / Фото Pexels

Як самостійно обробити сад від кліщів?

Для боротьби з комахами-паразитами можна знайти чимало різних засобів – але найкраще зарекомендували себе ті, що створені на основі циперметрину, біфентрину та фентіону. Хімічні речовини мають широкий спектр дії та захищають не тільки від кліщів, але й від комарів, мух, бліх, мурах, тарганів, вошей тощо.

До речі, знайти засоби проти кліщів за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Ділимося кількома засобами, які можна використати для самостійної обробки саду: