Иногда под рукой есть консервный нож, а в некоторых случаях его нет рядом, или же он сломался. Но это совсем не беда, ведь открыть банку можно и без специального инструмента – главное, использовать немного креатива.

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Как открыть банку ложкой

Первый метод достаточно прост и к тому же очень доступен, ведь ложка найдется в любом хозяйстве. Этот способ может показаться вам довольно необычным, но он очень эффективен. Сперва банку нужно поставить на устойчивую поверхность, а после этого возьмите крепкую металлическую ложку и переверните ее широкой частью вперед. Затем сильно и энергично потрите край банки взад и вперед.

Через несколько минут металл станет тоньше, и вы заметите отверстие, внутрь которого попробуйте втиснуть ложку. Как только это удастся, трите банку дальше по периметру, и тогда сможете снять крышку полностью.

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Как открыть банку с винтовой крышкой

Если крышка вашей банки тесно закручена, и вы не можете открыть ее руками, вам может помочь тепловой метод. Этот простой способ заключается в том, чтобы просто опустить банку в горячую воду. Так вы сможете расширить материал крышки и уменьшить ее толщину. Также создастся давление, которое облегчит открытие банки.

Вам нужно оставить банку на несколько минут в горячей воде, и вы заметите результат.

Также вы можете использовать любой клейкий материал – например, скотч. Он вполне может заменить специальный нож для консервации. Просто обмотайте крышку скотчем и оставьте свободный край, чтобы потянуть за него.