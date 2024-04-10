Іноді під рукою є консервний ніж, а у деяких випадках його немає поряд, або ж він зламався. Та це зовсім не біда, адже відкрити банку можна і без спеціального інструменту – головне, використати трохи креативу.

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Як відкрити банку ложкою

Перший метод досить простий і до того ж дуже доступний, адже ложка знайдеться у будь-якому господарстві. Цей спосіб може здатися вам досить незвичайним, але він дуже ефективний. Спершу банку потрібно поставити на стійку поверхню, а після цього візьміть міцну металеву ложку і переверніть її широкою частиною вперед. Потім сильно і енергійно потріть край банки взад і вперед.

Через кілька хвилин метал стане тоншим, і ви помітите отвір, всередину якого спробуйте втиснути ложку. Як тільки це вдасться, тріть банку далі по периметру, і тоді зможете зняти кришку повністю.

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Як відкрити банку із гвинтовою кришкою

Якщо кришка вашої банки тісно закручена, і ви не можете відкрити її руками, вам може допомогти тепловий метод. Цей простий спосіб полягає в тому, щоб просто опустити банку в гарячу воду. Так ви зможете розширити матеріал кришки і зменшити її товщину. Також створиться тиск, який полегшить відкриття банки.

Вам потрібно залишити банку на кілька хвилин у гарячій воді, і ви помітите результат.

Також ви можете використати будь-який клейкий матеріал – наприклад, скотч. Він цілком може замінити спеціальний ніж для консервації. Просто обмотайте кришку скотчем та залиште вільний край, щоб потягнути за нього.