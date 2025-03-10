Меняя зимнюю одежду на весеннюю, в шкафу можно столкнуться с плесенью даже тогда, когда нет сырости, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Это происходит из-за того, что наряд длительное время не подвергался стирке. Кроме того, плесень может быть на вещах, которые были недостаточно высушенными.

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Как избавиться от плесени на одежде

Проблема плесени заключается в том, что она может разрастаться и передаваться на другую одежду. Наряд можно спасти благодаря нескольким действенным способам. По возможности, сначала вынесите одежду на улицу и избавьте ее от плесени с помощью щетки с мягкой щетиной. В помещении этого лучше не делать, потому что плесень вызовет чихание и может перебраться на другую чистую одежду.

Плесень атакует часто стены и потолки, поэтому в нашем материале можно прочитать, как эффективно от нее избавиться с помощью копеечных средств.

На загрязненный участок, где была плесень, нужно нанести небольшое количество моющего средства и втереть в ткань щеткой. Перед стиркой оставьте средство на ткани на 15 минут, чтобы пятно начало хорошо растворяться.



Плесень с одежды можно легко вывести / Фото Pexels

Эксперты говорят, что отстирывать одежду с плесенью нужно в горячей воде. Кроме порошка, для белой одежды и постельного белья стоит добавлять в стирку одну треть стакана хлорного отбеливателя. Он поможет продезинфицировать ткань и уничтожить грибок.

Хорошо выводит пятна плесени с белой одежды хлорный отбеливатель. Также остатки пятна от плесени отстирывает кислородный отбеливатель. Иногда затхлый запах и плесень может быть на полотенцах. Чтобы избавиться от него, нужно добавить в барабан две чашки уксуса.