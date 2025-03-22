Если вы заметили, что ваши белые или другие светлые кроссовки потеряли свой привлекательный вид, это еще не значит, что их пора заменить, сообщает 24 Канал. Вместо этого вы можете попробовать элементарное средство, которое поможет их очистить.

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Как можно почистить белые кроссовки?

Первое, что нужно сделать – это замочить обувь. Предварительно, конечно же, выньте шнурки, а тогда погрузите кроссовки в теплую воду. Отдельные пятна желательно обработать. Для этого нужно подготовить пасту для чистки из небольшого количества воды и стирального порошка. Смесь втирайте в загрязненные участки щеткой.

После этого не лишним будет провести повторное замачивание. Впрочем, этот раз в теплую воду также добавьте несколько ложек стирального порошка и обычной пищевой соды. Обувь можно оставить в воде на несколько часов или даже на ночь – все зависит от степени загрязненности.



Белые кроссовки можно легко почистить / Фото Pexels

После этого кроссовки и шнурки нужно постирать в стиральной машине. И для того, чтобы ни прибор, ни ваша обувь не были повреждены, в барабан к кроссовкам нужно положить несколько полотенец. Стирать обувь нужно на деликатном режиме при температуре в 40 градусов вместе с порошком.

Эта простая процедура вернет вашим старым кроссовкам блеск и белизну, и обувь будет выглядеть совсем новенькой!

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Но это не единственный способ, которым вы можете почистить кроссовки. Вот еще несколько средств, которые могут оказаться полезными: