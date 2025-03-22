Якщо ви помітили, що ваші білі чи інші світлі кросівки втратили свій привабливий вигляд, це ще не значить, що їх настав час замінити, повідомляє 24 Канал. Натомість ви можете спробувати елементарний засіб, який допоможе їх очистити.
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Як можна почистити білі кросівки?
Перше, що потрібно зробити – це замочити взуття. Попередньо, звісно ж, вийміть шнурки, а тоді занурте кросівки у теплу воду. Окремі плями бажано обробити. Для цього потрібно підготувати пасту для чищення з невеликої кількості води та прального порошку. Суміш втирайте у забруднені ділянки щіткою.
Після цього не зайвим буде провести повторне замочування. Втім, цього разу у теплу воду також додайте кілька ложок прального порошку та звичайної харчової соди. Взуття можна залишити у воді на кілька годин чи навіть на ніч – все залежить від ступеня забрудненості.
Білі кросівки можна легко почистити / Фото Pexels
Після цього кросівки та шнурки потрібно випрати у пральній машині. Та для того, аби ані прилад, ані ваше взуття не були пошкоджені, у барабан до кросівків потрібно покласти кілька рушників. Прати взуття потрібно на делікатному режимі за температури у 40 градусів разом з порошком.
Ця проста процедура поверне вашим старим кросівкам блиск та білизну, і взуття виглядатиме зовсім новеньким!
До речі, раніше ми розповідали, як можна розтягнути светр, що "сів" після прання та став надто маленьким.
Але це не єдиний спосіб, яким ви можете почистити кросівки. Ось ще кілька засобів, які можуть виявитися корисними:
- Зубна паста. Видавіть на суху щітку трохи пасти та нанесіть її на забруднене місце, після чого ретельно почистьте кросівок. Пасту потрібно лишити на 1 – 2 години, якщо є глибокі плями. Після цього очистьте черевики вологою серветкою.
- Лимонна кислота. З нею можна не тільки готувати, але й прибирати. Протріть кросівок мокрою ганчіркою, а після цього промокніть ганчірку у кислоті й протріть нею усю поверхню черевика. Почекайте, поки рідина повністю вбереться. Після цього протріть взуття водою.
- Відбілювач. Тут потрібно використовувати засіб обережно, але якщо на ваших білих кросівках з'явилася жовтизна – він підійде ідеально. Розбавте відбілювач невеликою кількістю води, а тоді опустіть кросівки в місткість з рідиною та залиште так на 30 хвилин. Після цього кросівки потрібно потерти щіткою та ретельно змити відбілювач водою.