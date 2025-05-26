Зачем посыпать газон сахаром: секрет знают единицы
- Садоводы рекомендуют посыпать газон сахаром, чтобы сделать его зеленее, пышнее и гуще, а также расщеплять солому и блокировать рост сорняков.
- Сахар помогает траве поглощать больше азота, улучшая ее цвет, но его следует использовать ограниченно, чтобы избежать роста грибков.
Газоны перед домом или в саду - это возможность создать уютное, открытое пространство и интересный ландшафт. Вот только далеко не все знают, как за ним ухаживать и поддерживать в лучшем состоянии.
Получить идеальный, ярко-зеленый газон без мха, комочков, голых участков и сорняков – это мечта многих садоводов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, далеко не все знают, как для этого нужно ухаживать за участком с травой.
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Зачем посыпать газон сахаром?
Подготовка газона к лету может быть непростой, или дорогой задачей. Или вы должны прополоть его вручную, или тратите деньги на дорогие удобрения – и далеко не все знают, что можно обойтись без этого, зато использовать продукт, который уже есть на вашей кухне.
Именно поэтому садоводы и советуют посыпать свой газон сахаром весной и летом. Это легко, дешево и может полностью оживить пятнистый или желтый газон и сделать его более пышным, зеленым и густым уже за считанные дни и недели.
Оказывается, сахар полезен в том, чтобы расщеплять солому – комки толстых, мертвых слоев травы, мешающих газону расти так хорошо, как раньше и засоряют его. Кроме того, сахар – это также удобрение, и он может обогатить вашу траву различными питательными веществами и даже заблокировать рост сорняков.
Поэтому, обычный пакет белого сахара может стать всем, что нужно вашему газону для того, чтобы восстановиться после зимы и заиграть новыми красками.
Сахар поможет газону расти лучше / Фото Pexels
Учитывайте, что сорняки, как правило, процветают в среде, имеющей доступ к влаге и солнечному свету – и сахар на газоне может сделать землю менее привлекательной для таких растений. Кроме того, сахар невероятно хорошо может справиться с расщеплением органики, что со временем непременно накапливается на любом газоне.
Кстати, еще одна очень популярная подкормка для растений – это пепел. Ранее мы уже рассказывали, какие овощи нужно подкормить золой для лучшего роста.
Впрочем, сахар все же нельзя использовать постоянно – большинство экспертов советуют ограничиться использованием его всего раз в месяц. Вы можете приготовить сахарный раствор и поливать им ваш газон, чтобы стимулировать корни травы.
И все же стоит быть осторожными, чтобы также не стимулировать рост грибков – особенно в случае, если ваш газон расположен на затененном участке, что не имеет много доступа к солнечному свету.
Сахар к тому же заставляет траву поглощать больше азота из почвы, а это может улучшить цвет растений.