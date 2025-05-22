Даст тройной урожай: чем подкормить лук в мае: чем подкормить лук в мае

Каждый дачник хочет получить хороший урожай овощей, а для этого надо позаботиться не только о качественной посадке, но и о подкормке, которая имеет значительное влияние на урожай. Опытные садоводы знают, что для того, чтобы лука было много на огороде, его надо подкормить карбамидом.

По внешнему виду перьев репчатого лука, можно определить состояние урожая, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Если перо является слабым и тонким и с бледным оттенком, тогда это является признаком того, что луку не хватает азота.

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В таком случае вносится бюджетная и эффективная подкормка, которая прекрасно влияет на урожай. После нее дачники могут смело ожидать крупные головки репчатого лука.

Как подкормить лук карбамидом

Уже с середины мая дачники начинают подкармливать лук. Для этого стоит воспользоваться карбамидом, в котором содержится 50% азота.

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Преимуществом этого удобрения есть и то, что он не закисляет почву. Это очень важно при выращивании лука, поскольку он не любит кислых почв и дает плохой урожай.



После подкормки лук вырастет большим / Фото Pexels

Чтобы приготовить удобрение, нужно в 10 литрах воды развести 20 граммов карбамида. Готовой смесью нужно подлить грядки. После такого удобрения, грядки с луком надо подлить обычной отстоянной водой. Такое действие поможет лучше раствору попасть вплоть до корней.

Кстати! Во второй половине мая рекомендуется сажать репчатый лук при температуре воздуха +10°С до +15°С, предварительно замочив его на 12-15 часов в теплой воде. Какой лук сажать в мае – читайте в нашем материале.

Специалисты советуют аналогичную подкормку провести еще через 10 дней для лучшего результата. Удобрение на основе карбамида даст невероятный урожай.