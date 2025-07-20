Подкормка помидоров дрожжами: простой способ с невероятным результатом

При выращивании помидоров огородники вносят в почву и минеральные, и органические удобрения. И среди них видное место занимают дрожжи. Это копеечное средство может стать настоящим спасением для вашего урожая.

Если вы думаете, чем можно подкормить помидоры, чтобы они начали расти как на дрожжах, тогда лучший вариант – это именно дрожжи, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мой виноградник".

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Чем полезна дрожжевая подкормка?

Дрожжи уже на протяжении длительного времени используют как удобрение не только для помидоров, но и для многих других садовых и огородных культур. Дело в том, что они содержат углеводы, витамины, белки, массу различных элементов и немало полезных бактерий, а также органическое железо – и все это помогает повысить урожайность растения и повысить его иммунитет.

Подкормка помидоров дрожжами дает хорошие результаты на каждом этапе развития растения, но чаще всего в дрожжевой подкормке нуждается именно рассада.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как избавиться от фитофторы на помидорах народными средствами.

Зачем подпитывать взрослые растения дрожжами:

ускоряет рост;

повышает сопротивляемость болезням;

способствует закладке большего количества бутонов, а значит – повышает урожай;

ускоряет плодоношение;

активизирует цветение.

Эффект от дрожжевого удобрения может быть настолько мощным, что многие огородники приравнивают их действие к комплексным минеральным удобрениям. Кроме того, после такого опрыскивания или полива помидоры еще и становятся лучше на вкус – слаще, с более выраженным ароматом.

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Помидоры нужно подкормить дрожжами / Фото Pexels

Как приготовить удобрения из дрожжей

Способов есть несколько, и каждый огородник может выбрать себе по вкусу.

1 килограмм свежих дрожжей заливают 5 литрами подогретой воды. Перед применением раствор нужно разбавить в 10 раз.

5 граммов сухих дрожжей и столовую ложку сахара разбавляют в 5 литрах воды, оставляют на несколько часов, а перед применением разводят еще в 5 раз.

Спиртовые дрожжи и сахар берут в количестве по 100 граммов, перемешивают, разводят в 3 литрах теплой жидкости. Емкость прикрывают марлей и оставляют в теплом помещении на неделю. Перед поливом 1 стакан жидкости нужно растворить в ведре теплой воды и поливать помидоры по литру под куст.

Учитывайте, что подкормка может не только повысить урожайность помидоров, но и поможет им пережить летнюю жару.