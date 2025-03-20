Как интересно посадить огурцы: лайфхак с пакетом, который удивит

Огурцы являются теплолюбивыми растениями, поэтому их надо высаживать в открытый грунт лишь тогда, когда уже будет достаточно тепло. В марте земля еще не совсем прогрелась, поэтому есть другой выход – посадить огурцы в теплице.

Благодаря этому методу, смаковать огурцами уже можно будет в мае, пишет 24 Канал. Для того, чтобы получить ранний урожай, понадобятся мини-теплицы из полиэтиленовых пакетов.

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Когда сеять огурцы в 2025 году

Начинать сеять огурцы можно уже в конце марта и в начале апреля. На упаковке есть инструкция с лучшим периодом для посева. В магазинах есть несколько сортов огурцов – ультраранний, суперранний и просто ранний.

Выбрав свой сорт, приступайте к подготовке почвы. Нужно совместить перегной и обычный огородный грунт в равных частях с добавлением перлита для рыхления.

В одноразовый пакет нужно насыпать грунт на полтора литра так, чтобы осталось достаточно верхней части для завязывания. В пакетик нужно положить два семечка. Когда сделаете это, то зубочисткой нужно проколоть отверстия для дренажа.



Огурцы можно получить уже в мае / Фото Pexels

Когда огурец прорастет, перед пересадкой в грунт пакет можно просто разрезать и поставить растение в лунку сразу с землей. Перед тем, как высадить семена в пакеты, почву надо подкормить водой с добавлением удобрения.

Пакеты с огурцами должны стоять в емкости, откуда будет стекать вода. Для того, чтобы огурцы смогли прорасти – поставьте под специальную обогревательную лампу или в какое-то теплое место.

К середине апреля огурцы подрастут, поэтому их можно будет пересадить в теплицу, а уже через месяц вы получите хороший урожай.