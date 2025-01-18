Лук имеет большой срок хранения, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Храниться он может не несколько недель, а несколько месяцев. Но если его хранить неправильно, то он может прорасти и покрыться плесенью. Чтобы лук простоял дольше его надо правильно хранить.

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Как хранить лук правильно

Лук будет длительное время оставаться свежим, если его держать подальше от определенных продуктов. Он легко поддается воздействию газа, который выделяет картофель, поэтому он может преждевременно прорасти.

Именно поэтому картофель и лук надо хранить отдельно и ни в коем случае не держать мешки рядом друг с другом. Кроме того, картофель удерживает много влаги, а это может привести к тому, что лук начнет плесневеть быстрее.



Лук нужно хранить отдельно от картофеля / Фото Pexels

А еще надо знать, что лук производит этилен – растительный гормон, который способствует созреванию фруктов и овощей, поэтому в холодильнике лук надо держать отдельно от них, если не хотите преждевременного созревания этих овощей и фруктов.

Где лучше всего хранить лук

Чтобы лук длительное время хранился свежим, его советуют держать в открытом контейнере. Это улучшит циркуляцию воздуха, сохраняя его сухим. Также хранить овощи можно в сетчатом мешке, открытом ящике или старых капроновых колготках, как это делали когда-то наши бабушки.

Хранить лук рекомендуется при комнатной температуре от 4 до 10 градусов тепла. Это могут быть кухонные шкафы, ящики или кладовая. Важно только, чтобы овощи были дальше от солнечного света и хранились в темноте.