Цибуля має великий термін зберігання, пише 24 Канал з посиланням на Express. Зберігатися вона може не кілька тижнів, а кілька місяців. Та якщо її зберігати неправильно, то вона може прорости й покритися пліснявою. Щоб цибуля простояла довше її треба правильно зберігати.

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Як зберігати цибулю правильно

Цибуля буде тривалий час залишатися свіжою, якщо її тримати якомога далі від певних продуктів. Вона легко піддається впливу газу, який виділяє картопля, тож вона може передчасно прорости.

Саме тому картоплю та цибулю треба зберігати окрему й в жодному разі не тримати мішки поруч один з одним. Окрім того, картопля утримує багато вологи, а це може призвести до того, що цибуля почне пліснявіти швидше.



Цибулю потрібно зберігати окремо від картоплі / Фото Pexels

А ще треба знати, що цибуля виробляє етилен – рослинний гормон, який сприяє дозріванню фруктів та овочів, тому в холодильнику цибулю треба тримати окремо від них, якщо не хочете передчасного дозрівання цих овочів та фруктів.

Де найкраще зберігати цибулю

Щоб цибуля тривалий час зберігалася свіжою, її радять тримати у відкритому контейнері. Це покращить циркуляцію повітря, зберігаючи її сухою. Також зберігати овочі можна в сітчастому мішку, відкритому ящику чи старих капронових колготках, як це робили колись наші бабусі.

Зберігати цибулю рекомендовано при кімнатній температурі від 4 до 10 градусів тепла. Це можуть бути кухонні шафи, шухляди чи комора. Важливо лише, аби овочі були далі від сонячного світла й зберігалися в темноті.