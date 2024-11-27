Хурма – это общее название для многих сортов, и далеко не все люди знают, как их различать, сообщает 24 Канал. А это – важный навык для того, чтобы подобрать вкусные, сочные плоды, что не будут вязать язык.

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Чем отличается хурма, королек и шарон?

Эти три названия – разные сорта хурмы, которые отличаются по внешнему виду. Вот как научиться их различать:

Хурма имеет острый кончик и оранжевый, очень насыщенный цвет.

Королек – темно-оранжевый с коричневой мякотью.

Шарон обычно большой, напоминает яблоко или айву, ярко-оранжевый и имеет блестящую глянцевую кожуру.

Важно то, что терпкий вкус имеет только хурма, а вот шарон и королек – нет.

Как выбрать спелую хурму в магазине?

Осенью на прилавках появляется все больше хурмы, но многие опасаются ее покупать из-за того, что не знают, как правильно выбрать ее в магазине. Но на самом деле это не такая уж и сложная наука. Вам нужно запомнить всего несколько простых правил:

цвет спелой хурмы должен быть более насыщенным;

по форме качественная хурма должна быть более округлой без темных пятен и вмятин;

если на плоде есть круги у основания или маленькие пятна – хурма спелая;

кожура вкусной хурмы – целая и гладкая, немного блестящая и даже полупрозрачная;

хурма должна быть мягкая на ощупь;

листья и плодоножка должны быть полностью сухими;

мякоть спелой хурмы должна быть похожа на желе.



Спелую хурму выбрать очень легко / Фото Pexels

Почему хурма вяжет рот?

За вяжущие свойства хурмы отвечает танин, который от природы защищает само дерево и его плоды от вредителей. Если хурма вяжет рот – это на самом деле совсем неплохо, это просто означает, что плод еще не созрел. Негативных последствий для организма такой эффект не несет, а только отражается на специфических вкусовых качествах.

Что делать, чтобы хурма не вязала рот?

Если выбрать хурму идеальной не удалось, еще не все потеряно, ведь ее можно сделать сладкой очень легко. Для этого только положите хурму на 1 – 2 дня в полиэтиленовый пакет с яблоками.

А недозревшие плоды можно поместить в теплую воду (до 40 градусов) на 10 часов. Или же просто засушите недозрелую хурму, и это также поможет убрать терпкость.