Хурма – це спільна назва для багатьох сортів, і далеко не всі люди знають, як їх розрізняти, повідомляє 24 Канал. А це – важлива навичка для того, аби підібрати смачні, соковиті плоди, що не будуть в'язати язик.

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Чим відрізняється хурма, корольок та шарон?

Ці три назви – різні сорти хурми, які відрізняються за зовнішнім виглядом. Ось як навчитися їх розрізняти:

Хурма має гострий кінчик та помаранчевий, дуже насичений колір.

Корольок – темно-помаранчевий із коричневою м'якоттю.

Шарон зазвичай великий, нагадує яблуко чи айву, яскраво-помаранчевий та має блискучу глянцеву шкірку.

Важливо те, що терпкий смак має тільки хурма, а ось шарон та корольок – ні.

Як обрати стиглу хурму в магазині?

Восени на прилавках з'являється все більше хурми, але чимало людей побоюються її купувати через те, що не знають, як правильно обрати її у магазині. Та насправді це не така вже й складна наука. Вам потрібно запам'ятати всього кілька простих правил:

колір стиглої хурми має бути більш насиченим;

за формою якісна хурма має бути більш округлою без темних плям та вм'ятин;

якщо на плоді є кола біля основи чи маленькі плямки – хурма стигла;

шкірка смачної хурми – ціла та гладка, трохи блискуча та навіть напівпрозора;

хурма має бути м'яка на дотик;

листя та плодоніжка мають бути повністю сухими;

м'якуш стиглої хурми має бути схожий на желе.



Стиглу хурму обрати дуже легко / Фото Pexels

Чому хурма в'яже рот?

За в'яжучі властивості хурми відповідає танін, який від природи захищає саме дерево та його плоди від шкідників. Якщо хурма в'яже рот – це насправді зовсім непогано, це просто означає, що плід ще не достиг. Негативних наслідків для організму такий ефект не несе, а тільки відображається на специфічних смакових якостях.

Що робити, щоб хурма не в'язала рот?

Якщо обрати хурму ідеальною не вдалося, ще не все втрачено, адже її можна зробити солодкою дуже легко. Для цього тільки покладіть хурму на 1 – 2 дні в поліетиленовий пакет з яблуками.

А недозрілі плоди можна помістити в теплу воду (до 40 градусів) на 10 годин. Або ж просто засушіть недозрілу хурму, і це також допоможе прибрати терпкість.