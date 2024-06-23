Все люди заряжают телефон по-разному: тогда как одни постоянно держат его на зарядке, другие же используют провод только тогда, когда заряд "сел" уже полностью. Но какой из этих способов действительно правильный?
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Почему нельзя заряжать телефон 100%
Многие специалисты считают, что зарядка батареи смартфона до 100% может быть губительной для вашей батареи. Лучше всего постоянно поддерживать заряд смартфона в диапазоне 40 – 80%.
Так вы не будете сильно нагружать батарею и сможете продлить срок ее службы. А если же вы постоянно заряжаете телефон до 100%, это может привести к тому, что телефон постоянно будет находиться в максимальном напряжении, и это плохо скажется на его функционале.
Телефон стоит заряжать осторожно / Фото Pexels
Главные ошибки в зарядке телефона
- Прямые солнечные лучи и жара. Если в помещении, где вы решили зарядить телефон, слишком много солнца, тогда это довольно плохая идея. Ваш гаджет может нагреться сильнее, чем обычно. Поэтому для безопасной зарядки лучше выбрать место в тени, а если есть такая возможность – немного охладите помещение.
- Активация программ. Не все знают, что заряжать и использовать телефон одновременно не стоит. Опять же, все дело в перегреве, ведь зарядное устройство не может увеличивать уровень заряда без повышения температуры батареи. И если вы еще и будете пользоваться телефоном, это в конце концов может привести даже к поломке гаджета – например, он будет "виснуть", или выключаться сам собой.
- Отсутствие оригинальной зарядки. Дешевые аналоги зарядных устройств часто бывают не очень качественные, и они могут негативно влиять на вашу батарею, на разъем, а также они окисляются и так подвергают риску микросхемы внутри телефона.