Всі люди заряджають телефон по-різному: тоді як одні постійно тримають його на зарядці, інші ж використовують провід тільки тоді, коли заряд "сів" вже повністю. Але який з цих способів справді правильний?

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Чому не можна заряджати телефон 100%

Чимало фахівців вважають, що заряджання батареї смартфона до 100% може бути згубним для вашої батареї. Найкраще постійно підтримувати заряд смартфона в діапазоні 40 – 80%.

Так ви не сильно навантажуватимете батарею та зможете продовжити термін її служби. А якщо ж ви постійно заряджаєте телефон до 100%, це може призвести до того, що телефон постійно перебуватиме у максимальній напрузі, і це погано позначиться на його функціоналі.



Телефон варто заряджати обережно / Фото Pexels

Головні помилки в заряджання телефона