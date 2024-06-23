Всі люди заряджають телефон по-різному: тоді як одні постійно тримають його на зарядці, інші ж використовують провід тільки тоді, коли заряд "сів" вже повністю. Але який з цих способів справді правильний?
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Чому не можна заряджати телефон 100%
Чимало фахівців вважають, що заряджання батареї смартфона до 100% може бути згубним для вашої батареї. Найкраще постійно підтримувати заряд смартфона в діапазоні 40 – 80%.
Так ви не сильно навантажуватимете батарею та зможете продовжити термін її служби. А якщо ж ви постійно заряджаєте телефон до 100%, це може призвести до того, що телефон постійно перебуватиме у максимальній напрузі, і це погано позначиться на його функціоналі.
Телефон варто заряджати обережно / Фото Pexels
Головні помилки в заряджання телефона
- Прямі сонячні промені та спека. Якщо у приміщенні, де ви вирішили зарядити телефон, аж надто багато сонця, тоді це досить погана ідея. Ваш гаджет може нагрітися сильніше, ніж зазвичай. Тож для безпечної зарядки краще обрати місце в тіні, а якщо є така можливість – трохи охолодіть приміщення.
- Активація програм. Не всі знають, що заряджати і використовувати телефон водночас не варто. Знову ж таки, уся справа в перегрівання, адже зарядний пристрій не може збільшувати рівень заряду без підвищення температури батареї. І якщо ви ще й будете користуватися телефоном, це зрештою може призвести навіть до поломки гаджета – наприклад, він буде "виснути", або ж вимикатиметься сам собою.
- Відсутність оригінальної зарядки. Дешеві аналоги зарядних пристроїв часто бувають не дуже якісні, і вони можуть негативно впливати на вашу батарею, на роз'єм, а також вони окислюються та так піддають ризику мікросхеми всередині телефона.