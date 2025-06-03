Тюльпанам нужна ваза с высоким горлышком, которая позволит стеблям держать бутоны и не позволит падать, пишет 24 Канал. Вода должна быть прохладной, но не ледяной. Специалисты советуют время от времени добавлять в воду кубики льда, чтобы сохранить цветы как можно дольше свежими.

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Как сохранить тюльпаны свежими дольше

Каждый день надо менять воду в вазе и подрезать стебли на 1 – 2 сантиметра. Следите за тем, чтобы в воде не было листьев, поскольку оно начнет гнить, а это приведет к размножению бактерий и умиранию цветов.

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Держите вазу с цветами подальше от солнца, поскольку лучи негативно влияют на цветы и укорачивают им жизнь.

Тюльпаны способны простоять в вазе до 5 дней, но есть несколько методов, которые позволят им выглядеть свежими и красивыми более 7 дней. Для этого надо воспользоваться несколькими советами.

Дополнительные подкормки

Приобретите в магазинах специальную подкормку для цветов, которая помогает им сохранять свежесть гораздо дольше.



Используйте для тюльпанов дополнительную подкормку / Фото Pexels

Аспирин

Бросьте одну таблетку аспирина на литр воды. Это поможет продлить жизнь цветам, поскольку аспирин имеет свойство снижать рост бактерий в воде.

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Прокалывание стеблей

Для длительного цветения тюльпанов стоит проколоть стебли иглой, тогда цветы останутся свежими еще на несколько дней дольше.

Эти несколько советов являются простыми и не требуют больших усилий, чтобы достаточно просто и легко продлить жизнь цветам.