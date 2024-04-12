Возможно, вы тратите очень много чау на уборку, а через несколько дней квартира снова выглядит как полнейшая катастрофа? Что ж, несколько полезных советов и изменений в привычках могут разительно и быстро изменить ситуацию.

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В раковине остается посуда

Открытые планы этажей и комнат сейчас популярны, как никогда. Но в таком случае это означает, что все будут видеть вашу беспорядочную кухню. И раковина, заполнена грязной посудой, еще никогда не добавляла опрятности квартире.

Поэтому вы должны расставить приоритеты и начать мыть посуду сразу же после того, как используете ее. Эта простая и на самом деле не такая уж и сложная стратегия поможет избежать большой доли беспорядка в доме.

Игрушки лежат повсюду

Дети, вероятно, могут хуже всего поддерживать порядок в доме, и взять ситуацию под контроль очень сложно. Но лучшее решение для этой проблемы – иметь специальные корзины и урны, куда вы сможете складывать игрушки.

Не у всех есть время, чтобы каждый день расставлять их на полке, но составление в корзину будет гораздо проще. И если вы с раннего детства научите своих детей складывать игрушки в конце игры, тогда они запомнят, куда нужно складывать вещи после того, как вы ими воспользовались.

Ваша кровать не застелена

Ваша спальня сразу же станет более чистой и опрятной, если вы только застелите кровать. Это занимает не более, чем минуту вашего времени, а оказывает такое большое влияние. Вероятно, это одна из важнейших привычек, которые вы должны получить, если хотите поддерживать чистоту в доме.



Кровать нужно застилать / Фото Pexels

Вы не используете корзину для белья

Конечно, все мы иногда бываем виноваты в том, что оставляем одежду на стуле или даже еще хуже – на полу. И это часто приводит к появлению целых куч из одежды, которые портят опрятный вид любой комнаты.

Поэтому приучите себя сразу же вешать, складывать одежду после того, как снимаете его, или бросать в корзину с грязным бельем.

У вас слишком много вещей

Независимо от того, вы живете в частном доме, или в маленькой квартире, вы все равно имеете ограниченное количество места для хранения вещей. И если вы имеете их много, это, конечно же, повлияет на то, как выглядит ваш дом.

Поэтому, возможно, нужно провести ревизию и убедиться, что вы не храните слишком много ненужных вещей, которые только засоряют ваше пространство.