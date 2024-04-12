Можливо, ви витрачаєте дуже багато чау на прибирання, а через кілька днів квартира знову виглядає як цілковита катастрофа? Що ж, кілька корисних порад і змін у звичках можуть разюче і швидко змінити ситуацію.

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У раковині залишається посуд

Відкриті плани поверхів і кімнат зараз популярні, як ніколи. Але у такому випадку це означає, що всі будуть бачити вашу безладну кухню. І раковина, заповнена брудним посудом, ще ніколи не додавала охайності квартирі.

Тож ви маєте розставити пріоритети та почати мити посуд відразу ж після того, як використовуєте його. Ця проста і насправді не така вже й складна стратегія допоможе уникнути великої частки безладу у домі.

Іграшки лежать повсюди

Діти, певно, можуть найгірше підтримувати порядок у домі, і взяти ситуацію під контроль дуже складно. Та найкраще рішення для цієї проблеми – мати спеціальні кошики та урни, куди ви зможете складати іграшки.

Не у всіх є час, щоб кожного дня розставляти їх на полиці, але складання у кошик буде набагато простішим. І якщо ви з раннього дитинства навчите своїх дітей складати іграшки в кінці гри, тоді вони запам'ятають, куди потрібно складати речі після того, як ви ними скористалися.

Ваше ліжко не застелене

Ваша спальня відразу ж стане більш чистою і охайною, якщо ви тільки застелите ліжко. Це займає не більше, ніж хвилину вашого часу, а справляє такий великий вплив. Певно, це одна з найважливіших звичок, які ви маєте здобути, якщо хочете підтримувати чистоту у домі.



Ліжко потрібно застеляти / Фото Pexels

Ви не використовуєте корзину для білизни

Звісно, всі ми часом буваємо винні у тому, що залишаємо одяг на стільці чи навіть ще гірше – на підлозі. Та це часто призводить до появи цілих куп із одягу, які псують охайний вигляд будь-якої кімнати.

Тож привчіть себе відразу ж вішати, складати одяг після того, як знімаєте його, або ж кидати до кошика із брудною білизною.

У вас занадто багато речей

Незалежно від того, чи ви живете у приватному будинку, чи у маленькій квартирі, ви все одно маєте обмежену кількість місця для зберігання речей. І якщо ви маєте їх забагато, це, звісно ж, вплине на те, як виглядає ваша оселя.

Тож, можливо, потрібно провести ревізію та переконатися, що ви не зберігаєте надто багато непотрібних речей, які тільки засмічують ваш простір.