Налет на чашках, что остается после чая, можно отмыть и обычным средством для мытья посуды – но для этого придется довольно долго тереть посуду губкой, сообщает 24 Канал. Зато есть методы, которые требуют значительно меньше усилий.

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Пищевая сода

Пищевая сода помогает избавиться практически от всех пятен – и чайный налет совсем не исключение. Ее можно использовать и сухой, и совместить с водой, чтобы образовать густую пасту. Последний вариант подходит в случае, если нужно деликатно очистить какую-то чашку.

Столовую ложку соды смешайте с несколькими каплями теплой воды, а после этого нанесите на загрязненные места. Оставьте так на несколько минут, а затем смойте чистой водой и губкой.

Лимонная кислота

Вот еще одно безотказное средство, чтобы удалить пятна от кофе. В загрязненную чашку нужно засыпать две чайные ложки лимонной кислоты, влить туда же сок из половины лимона. Смесь разотрите по стенкам посуды, а потом оставьте на 5 минут, чтобы средство подействовало.



Чашки можно отмыть лимонной кислотой / Фото Pexels

Соль

От загрязнений на чашках можно избавиться и с помощью обычной соли крупного помола. Но этот способ, впрочем, не очень надежный – крупицы соли могут повредить поверхность чашки, и поэтому на ней могут появиться трещины.

Для того, чтобы очистить чашку более бережно, советуют замочить ее на несколько часов в солевом растворе.

Кстати, отмыть до белизны народными средствами можно не только чашки. Ранее мы рассказывали, как стирать банные полотенца, чтобы они стали совсем чистыми.

Что делать, чтобы на чашках не появлялся налет?

Главный способ, что поможет избежать появления налета, невероятно прост – чашки после чая и кофе не стоит оставлять на неопределенный срок на столе после того, как выпили напиток. Советуют мыть посуду сразу же под теплой водой. Кстати, использование чайного листа вместо пакетиков также помогает – такой чай не образует после себя "пленку".