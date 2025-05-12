Наліт на чашках, що залишається після чаю, можна відмити і звичайним засобом для миття посуду – та для цього доведеться досить довго терти посуд губкою, повідомляє 24 Канал. Натомість є методи, які потребують значно менше зусиль.

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Харчова сода

Харчова сода допомагає позбутися практично усіх плям – і чайний наліт зовсім не виняток. Її можна використовувати і сухою, і поєднати з водою, аби утворити густу пасту. Останній варіант підходить у випадку, якщо потрібно делікатно очистити якусь чашку.

Столову ложку соду змішайте з кількома краплями теплої води, а після цього нанесіть на забруднені місця. Залиште так на кілька хвилин, а потім змийте чистою водою та губкою.

Лимонна кислота

Ось ще один безвідмовний засіб, аби видалити плями від кави. В забруднену чашку потрібно засипати дві чайні ложки лимонної кислоти, влити туди ж сік з половини лимона. Суміш розітріть по стінках посуду, а тоді залиште на 5 хвилин, аби засіб подіяв.



Чашки можна відмити лимонною кислотою / Фото Pexels

Сіль

Забруднень на чашках можна позбутися і за допомогою звичайної солі крупного помелу. Та цей спосіб, втім, не дуже надійний – крупиці солі можуть пошкодити поверхню чашки, і через це на ній можуть з'явитися тріщини.

Для того, щоб очистити чашку більш дбайливо, радять замочити її на кілька годин у сольовому розчині.

До речі, відмити до білосніжності народними засобами можна не тільки чашки. Раніше ми розповідали, як прати банні рушники, щоб вони стали зовсім чистими.

Що робити, щоб на чашках не з'являвся наліт?

Головний спосіб, що допоможе уникнути появи нальоту, неймовірно простий – чашки після чаю та кави не варто залишати на невизначений термін на столі після того, як випили напій. Радять мити посуд одразу ж під теплою водою. До речі, використання чайного листа замість пакетиків також допомагає – такий чай не утворює після себе "плівку".