Всего один хитрый, но чрезвычайно простой трюк может помочь вам избавиться от неприятного запаха от своей обуви. Вам понадобится только несколько пакетиков чая, которые точно найдутся у вас дома.

Интересно Это надо знать абсолютно всем: до когда можно сажать огород

Как убрать неприятный запах из обуви

Если вы столкнулись с проблемой вонючей пары кроссовок, к счастью, есть простой способ, который поможет решить ситуацию – несколько пакетиков зеленого чая. Все, что вам нужно сделать – это взять их и положить прямо в обувь, а после этого накрыть газетой.

Всего одно это простое действие поможет вернуть приятный запах паре ваших туфель или кроссовок. Рекомендуется оставить пакетики чая в обуви по крайней мере на 24 часа, но если ваша обувь имеет особенно неприятный запах, вы можете взять немного больше, чем два пакетика.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Чайные пакетики такие полезные из-за того, что они могут хорошо впитывать влагу, в том числе и ту, что остается в вашей обуви, и взамен оставит свежий аромат. Обычные чайные пакетики могут иметь не такой сильный эффект, поэтому эксперты советуют пользоваться именно зеленым чаем.



Обувь можно очистить от запаха / Фото Pexels

Также для дезодорации вы можете воспользоваться ароматизированными пакетиками. Впрочем, обратите внимание, что этот трюк точно не стоит использовать в случае, если ваша обувь действительно мокрая – иначе чай может просочиться внутрь, и на вашей обуви будут нежелательные пятна.