Всего один хитрый, но чрезвычайно простой трюк может помочь вам избавиться от неприятного запаха от своей обуви. Вам понадобится только несколько пакетиков чая, которые точно найдутся у вас дома.
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Как убрать неприятный запах из обуви
Если вы столкнулись с проблемой вонючей пары кроссовок, к счастью, есть простой способ, который поможет решить ситуацию – несколько пакетиков зеленого чая. Все, что вам нужно сделать – это взять их и положить прямо в обувь, а после этого накрыть газетой.
Всего одно это простое действие поможет вернуть приятный запах паре ваших туфель или кроссовок. Рекомендуется оставить пакетики чая в обуви по крайней мере на 24 часа, но если ваша обувь имеет особенно неприятный запах, вы можете взять немного больше, чем два пакетика.
Чайные пакетики такие полезные из-за того, что они могут хорошо впитывать влагу, в том числе и ту, что остается в вашей обуви, и взамен оставит свежий аромат. Обычные чайные пакетики могут иметь не такой сильный эффект, поэтому эксперты советуют пользоваться именно зеленым чаем.
Обувь можно очистить от запаха / Фото Pexels
Также для дезодорации вы можете воспользоваться ароматизированными пакетиками. Впрочем, обратите внимание, что этот трюк точно не стоит использовать в случае, если ваша обувь действительно мокрая – иначе чай может просочиться внутрь, и на вашей обуви будут нежелательные пятна.