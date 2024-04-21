Всього один хитрий, але надзвичайно простий трюк може допомогти вам позбутися неприємного запаху від свого взуття. Вам знадобиться тільки кілька пакетиків чаю, які точно знайдуться у вас вдома.

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Як прибрати неприємний запах з взуття

Якщо ви зіштовхнулися із проблемою смердючої пари кросівок, на щастя, є простий спосіб, який допоможе вирішити ситуацію – кілька пакетиків зеленого чаю. Все, що вам потрібно зробити – це взяти їх і покласти прямо у взуття, а після цього накрити газетою.

Всього одна ця проста дія допоможе повернути приємний запах парі ваших туфель чи кросівок. Рекомендується залишити пакетики чаю у взутті принаймні на 24 години, але якщо ваше взуття має особливо неприємний запах, ви можете взяти трохи більше, ніж два пакетики.

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Чайні пакетики такі корисні через те, що вони можуть добре вбирати вологу, зокрема і ту, що залишається у вашому взутті, і натомість залишить свіжий аромат. Звичайні чайні пакетики можуть мати не такий сильний ефект, тож експерти радять користуватися саме зеленим чаєм.



Взуття можна очистити від запаху / Фото Pexels

Також для дезодорації ви можете скористатися ароматизованими пакетиками. Втім, зверніть увагу, що цей трюк точно не варто використовувати у випадку, якщо ваше взуття справді мокре – інакше чай може просочитися всередину, і на вашому взутті будуть небажані плями.