Зуд от укуса комаров может сильно раздражать, поэтому неудивительно, что многие ищут способы, чтобы от него избавиться. И совсем не обязательно для этого использовать химические средства. На самом деле может пригодиться обычный банан – или даже кожура от него.

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Как убрать зуд от укуса комара?

Когда комары размножаются, они становятся очень активными, а это повышает и риск укусов. И некоторые люди чрезвычайно чувствительны к укусам комаров и других насекомых. А это в конечном итоге приводит к тому, что на коже остаются красные пузырьки, которые сильно чешутся.

Но обычная банановая кожура поможет избавиться от этого зуда и станет невероятным народным средством против комариных укусов. Это связано с тем, что в кожуре фрукта содержится очень много натуральных масел, которые могут успокоить кожу и снять боль.

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Внутренняя часть банановой кожуры славится также своими антибактериальными свойствами, а также она очень богата витамином. Она является антигистаминным средством, который просто идеально подходит для лечения всех укусов насекомых.



Укус комара можно убрать кожурой банана / Фото Pexels

Все, что нужно сделать для того, чтобы почувствовать эффект – это потереть пораженный участок банановой кожурой, пока внутренняя часть ее не станет коричневой. Оставьте кашицу на коже примерно на 30 минут, а после этого смойте.

Вы заметите, что зуд начинает постепенно исчезать. Кроме того, банановая кожура также имеет противовоспалительные и противогрибковые свойства и может невероятно хорошо увлажнять кожу.