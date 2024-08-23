Уход за лилиями в августе: что надо сделать, чтобы они пышно цвели в следующем году

В августе лилии уже отцветают, поэтому надо успеть сделать должный уход, чтобы на следующий год они цвели еще пышнее. Для этого после цветения их надо правильно обрезать.

После завершения цветения лилий стебель обрезать не надо, поскольку он нужен для нормального развития растения и питания луковицы. Удалять надо только увядшие цветки и листья. Пока на грядке цветок еще зеленый, все равно подливайте его раз в две недели, если нет дождей.

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Если лилии растут в вашем питомнике много лет, то их надо выкопать в конце августа. Луковицы надо хранить в сухом месте, а осенью пересадить на новый участок.

Также следует не забывать о подкормке, которая обеспечит лилии не только хорошую зимовку, но и пышное цветение в следующем году. Будьте осторожны и не используйте препараты с азотом, иначе лилия разрастется и погибнет зимой. Лучше всего брать удобрения с калием, магнием и сульфатом.



Лучшие советы по уходу за лилиями / Фото Pexels

Обрезать наземную часть лилии полностью можно только тогда, когда стебель полностью засохнет и пожелтеет. Это произойдет уже осенью. Над землей побег надо оставить примерно на 15 сантиметров, а другую часть отрезать под углом.

После того, как цветы полностью завянут участок надо подкормить фосфорно-калийными удобрениями, чтобы насытить их питательными веществами на зимнюю пору.