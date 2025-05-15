Тли на смородине больше никогда не будет: лучшее средство против вредителя

Если вы когда-то выращивали ягодные кусты, тогда уже точно знаете, что тля это их враг номер один. И бороться с ней нужно сразу же, как только заметите, иначе она может быстро загубить все кусты.

Борьба с тлей на смородине может быть долгой и неприятной, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Аптека садовода". И комплексные методы дают свой результат, и убрать вредителя из сада вполне возможно.

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Что нужно знать о тле?

Смородину могут поражать разные виды тлей – и большая смородиновая зеленого цвета, и мелкая зеленая крыжовниковая, и листовая галловая. Все они становятся активными весной, только на кустиках появляются молодые листья.

Тля – это очень опасный вредитель; она высасывает из растения все соки, вызывая скручивание, пожелтение и увядание листочков. Тля на смородине и красной смородине также может оставлять вздутия на листьях – галы, в которых скрывается вредитель. А липкий налет, что оставляют насекомые, также становится прекрасной средой для развития грибковых и вирусных болезней.

Кстати, поражает тля не только смородину. Ранее мы рассказывали, чем обработать от тли розы в мае от тли.

Учитывать также нужно и то, что тли откладывают яйца на коре смородины или в сорняках рядом, и размножаются невероятно быстро – за лето может родиться до 20 поколений вредителей. Именно поэтому так важно обрабатывать кусты весной и осенью, чтобы уменьшить популяцию и спасти смородину.



Тли могут уничтожить урожай смородины / Фото Pexels

Какие есть народные средства против тли?

Первый способ, что используют огородники для повышения иммунитета кустов – это мочевина. 500 граммов удобрения нужно растворить в воде и тщательно опрыскать веточки. Смородина тогда вскоре отблагодарит вас щедрым урожаем, а тли будет значительно меньше.

А вот если на листьях уже поселились колонии вредителя, можно обработать кусты мыльным раствором – для этого возьмите два бруска мыла и натрите их, а после этого растворите в 10 литрах воды. Также для обработки используют и золу – 300 граммов нужно залить кипятком, настоять сутки, время от времени помешивая. После этого натрите немного мыла в ведро и опрыскайте кусты.

Уменьшать количество тлей на кустах можно и опрыскиванием уксусом – для этого на 10 литров воды нужно налить 5 столовых ложек продукта, а после этого натереть 50 граммов хозяйственного мыла.

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