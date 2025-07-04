5 идеальных методов ускорения роста помидоров: соберете невиданный урожай

Опытные огородники знают несколько секретов, которые помогают достичь равномерного и быстрого созревания помидоров. Определенные методики действительно влияют на результат и улучшают вкус томатов.

Помидоры созревают на 40 – 55 день после цветения, пишет 24 Канал со ссылкой на "Флористикс". Ускорить процесс созревания вполне возможно. Томаты станут заметно больше и краснее после использования нескольких лайфхаков.

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Уменьшение полива и прекращение подкормки

Уже со второй половины августа надо прекратить подкормку помидоров. Если вносить удобрения, то растение образует новые побеги и цветки, которые до конца сезона не успеют развиться, но у сформированных плодов отберут все питательные вещества.

Также стоит минимизировать полив, потому что избыток влаги стимулирует рост зеленой массы, а не налив плодов. Слишком интенсивный полив может привести к растрескиванию помидоров и потере сладкого вкуса. Поливать томаты надо только в сильную жару с умеренным количеством воды.

Формирование кустов

Дачники в середине августа верхушечные томатные кусты. Надо обрезать верхушки каждого стебля, оставляя над гроздьями 2 – 3 листа. Также надо удалить все пасынки и прикорневые побеги. Этот метод позволяет сконцентрировать питание на завязанных плодах, ускорив их вызревания.



Советы для быстрого созревания томатов / Фото Pexels

Обрезка листьев

Для ускорения созревания, надо убрать листья до уровня, где начинает краснеть самая низкая гроздь. Впрочем, дачники не советуют обрезать листья с южной стороны в жару, поскольку листья защищают плоды от солнечных ожогов. Проводить такую процедуру надо в холодную погоду.

Опрыскивание йодом

Чтобы стимулировать созревание, огородники используют йодный раствор. В 10 литрах воды нужно развести 30 капель йода. Обработку надо проводить раз в неделю в вечернее время. Средство действует как профилактика от фитофтороза и даже способствует лучшему вкусу томатов.

Кстати, чтобы помидоры выросли сочными, нужно прибегнуть к некоторым хитростям. Что именно надо делать – читайте в нашем материале.

Метод легкого голодания

Некоторые дачники применяют для быстрого созревания легкое подрывание корневой системы. Стебель у основания немного поднимают вверх. Таким образом вещества активнее направляются к плодам.