Гладиолусы поразят всех: как правильно посадить и вырастить цветы

Одновременно с посадкой овощей, огородники не забывают о посадке цветов. К самым популярным растениям относятся гладиолусы. Они несколько требуют больше внимания из-за того, что их каждый год надо выкапывать и заново сажать, но в выращивании они очень просты.

Все, что нужно сделать – это правильно обработать клубни, выбрать для них идеальное место и не забывать о подкормке и поливе, пишет 24 Канал.

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Как сажать и ухаживать за гладиолусами

Гладиолусы любят расти на солнечном участке в дренированной почве со средней плодородностью. На кислой или известковой почве сажать гладиолусы не нужно.

Огородники знают, что для того, чтобы цветы хорошо росли, участок нужно было перекопать еще осенью, удобрив почву органическими и минеральными удобрениями. Конец апреля – начало мая является лучшим временем для посадки цветов, поскольку в эти календарные даты земля уже достаточно прогретой.



Гладиолусы сажают в конце апреля / Фото Pexels

Луковицы гладиолусов нужно подготовить к посадке за месяц. Их нужно очистить от сухих чешуек, которые могут мешать росту побегов. После очистки их надо перенести в теплое место. Перед посадкой луковицы замачивают в слабый раствор марганцовки или медного купороса.

По правилам, глубина ямки для посадки гладиолусов, должна превышать втрое диаметр клубней (примерно от 10 до 15 сантиметров). Высаживать гладиолусы нужно рядом, чтобы расположились минигруппы. На дно засыпается несколько сантиметров песка, а сверху – субстрат.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие растения нельзя никогда сажать возле дома – оказывается, некоторые из них могут навредить.

Чтобы растения зацвели, в засуху их нужно подливать. На каждый квадратный метр будет достаточно литра воды. Подкормку можно осуществить тогда, когда вырастет несколько листочков. Садоводы советуют использовать 30 граммов азотных, фосфорных и 20 граммов калийных удобрений.

Второй раз подкормить гладиолусы можно после того, когда цветок уродится шесть листочков. Тогда можно внести все предыдущие компоненты по 15 граммов. Чтобы цветы не атаковали вредители, удалите увядшие соцветия, а если посажен сорт высокий – примените опору.