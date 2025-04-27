Результаты поразят: как вырастить картофель в пластиковых ящиках

Все мы привыкли к тому, что картофель или другие овощи высаживают в теплицах или на открытой грядке, впрочем опытные огородники нашли еще более интересный метод. Они прибегли к лайфхаку, который заключается в высаживании картофеля в пластиковых ящиках.

Этот метод подойдет для тех, кто хочет поэкспериментировать над урожаем картофеля, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Некоторые дачники уже убедились в том, что даже в контейнерах можно получить хороший урожай картофеля. Главное соблюдать правила подготовки и посадки.

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Как посадить картофель в пластиковых ящиках

Первым делом надо взять достаточно глубокие ящики, далее их надо выстелить мешковиной, чтобы создался хороший дренаж. Это защитит почву от быстрого высыхания. После этого ящики надо заполнить рыхлым питательным грунтом с добавлением органических удобрений (куриный помет или перепревший навоз). Дополнительно можно даже добавить древесную золу, которая обеспечит картофель необходимыми микроэлементами.



Картофель можно вырастить в ящиках / Фото Pexels

Когда все составляющие будут хорошо перемешаны, обильно полейте почву водой для лучшего увлажнения. Следующий этап – подготовка картофеля.

На клубнях перед посадкой нужно сделать небольшие насечки, чтобы стимулировать рост побегов. Такая процедура поможет картофелю быстрее прорасти. Уже через несколько недель овощи начнут прорастать. Уже после этого каждый клубень можно перенести в отдельный ящик, засыпать землей и сверху покрыть слоем соломы.

Для подкормки картофеля во время посадки рекомендуют использовать как органические, так и минеральные удобрения. Больше о них читайте в нашем материале.

После этого не надо картофель ничем подпитывать, поскольку все питательные вещества уже есть в почве. Нужно только поливать овощи и наблюдать за их развитием. Через два месяца после пересадки побеги будут достаточно большими, а уже через месяц можно будет собирать урожай, когда пожелтеют листья картофеля.