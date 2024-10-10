Травы, которые вы можете вырастить дома, пригодятся не только для того, чтобы озеленить интерьер, но и станут ценным дополнением к вашим блюдам. Советы 24 подготовили перечень растений, которые вы без проблем можете вырастить дома.

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Базилик

Вырастить базилик дома можно очень просто. Прежде всего, для этого не нужно ждать определенного времени года – вы можете в любое время взять семена и вырастить душистые кустики.

Кроме того, вы можете прорастить базилик и с веточки, которую нужно опустить в воду и подождать, пока на ней появятся корешки. Главное – найдите для горшка солнечное место.

Мята

Это растение пригодится и для кулинарии, и для многих травяных чаев, поэтому от выращивания этого растения вы получите немало преимуществ – не говоря уже о невероятном запахе, который она будет распространять по дому.

Размножить пряность легко – черенкованием, пересадкой с огорода в горшок или семенами.

Петрушка

Петрушку можно использовать и в супах, и в салатах – в общем ароматная пряность просто незаменима на кухне, и очень удобно иметь свежее растение прямо под рукой. Кстати, в петрушке содержится в четыре раза больше витамина С, чем в лимоне, поэтому в период холодов она также может помочь поддержать иммунитет.

Имбирь

Вы, вероятно, привыкли покупать корень имбиря в магазине, но его вполне возможно вырастить и дома. Для этого вам понадобится кусочек корня с двумя-тремя живыми почками. Для растения нужно теплое и влажное место, и тогда оно быстро пустит похожие на тростник ростки.



Имбирь можно вырастить дома / Фото Pexels

Тимьян

Тимьян используют для чаев и в приготовлении блюд, но его легко спутать с декоративным растением, ведь он имеет достаточно привлекательные листья и компактный по размеру. Для того, чтобы вырастить его, вам понадобится только горшок с землей и немного семян – и уже через десять дней вы заметите первые всходы.

Лавр

Редко когда суп или борщ обходится без добавления лаврового листа, и вы вполне можете вырастить лавр у себя на кухне, чтобы получить максимально душистую и свежую приправу.

Лавровое деревце будет прекрасно пахнуть и очищать воздух в доме. Кроме того, оно очень простое в выращивании.