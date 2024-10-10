Трави, які ви можете виростити вдома, згодяться не тільки для того, щоб озеленити інтер'єр, але й стануть цінним доповненням до ваших страв. Поради 24 підготували перелік рослин, які ви без проблем можете виростити вдома.

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Базилік

Виростити базилік вдома можна надзвичайно просто. Перш за все, для цього не потрібно чекати певної пори року – ви можете будь-коли взяти насіння та виростити запашні кущики.

Окрім того, ви можете проростити базилік і з гілочки, яку потрібно опустити у воду та почекати, поки на ній з'являться корінці. Головне – знайдіть для горщика сонячне місце.

М'ята

Ця рослина згодиться і для кулінарії, і для багатьох трав'яних чаїв, тож від вирощування цієї рослини ви отримаєте чимало переваг – не кажучи вже про неймовірний запах, який вона буде поширювати оселею.

Розмножити пряність легко – живцюванням, пересадкою з городу до горщика чи насінням.

Петрушка

Петрушку можна використовувати і в супах, і в салатах – загалом ароматна пряність просто незамінна на кухні, і дуже зручно мати свіжу рослину прямо під рукою. До речі, у петрушці міститься в чотири рази більше вітаміну С, ніж у лимоні, тож в період холодів вона також може допомогти підтримати імунітет.

Імбир

Ви, певно, звикли купувати корінь імбиру в магазині, та його цілком можливо виростити й вдома. Для цього вам знадобиться шматочок кореня з двома-трьома живими бруньками. Для рослини потрібне тепле та вологе місце, і тоді вона швидко пустить схожі на очерет паростки.



Імбир можна виростити вдома / Фото Pexels

Чебрець

Чебрець використовують для чаїв та у приготуванні страв, але його легко сплутати з декоративною рослиною, адже він має досить привабливе листя та компактний за розміром. Для того, аби виростити його, вам знадобиться тільки горщик з землею та трохи насіння – і вже за десять днів ви помітите перші сходи.

Лавр

Рідко коли суп чи борщ обходиться без додавання лаврового листа, та ви цілком можете виростити лавр у себе на кухні, щоб отримати максимально запашну та свіжу приправу.

Лаврове деревце буде чудово пахнути та очищатиме повітря у домі. Окрім того, воно надзвичайно просте у вирощуванні.